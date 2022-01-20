Столтенберг пригрозив Росії "високою ціною" у разі вторгнення в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пригрозив Росії "високою ціною" у разі ескалації в Україні. При цьому він підкреслив, що всі країни-члени Альянсу єдині в такому рішенні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Члени Альянсу мають дуже ясне послання, яке полягає в тому, що якщо Росія знову вторгнеться в Україну, знову використовує військові агресивні засоби проти України, то буде висока ціна. Союзники по НАТО забезпечать, щоб це сталося, як ми чинили в минулому і як мають намір діяти надалі", - заявив Столтенберг.
При цьому він підкреслив, що НАТО готове активізувати підтримку Україні і ввести санкції проти Росії. Столтенберг також додав, що підтримка Альянсу збільшить витрати для Росії, однак він не уточнив як саме.
Нагадаємо, раніше американські сенатори, які нещодавно відвідали Україну з робочим візитом, закликали НАТО, Адміністрацію президента Джо Байдена і своїх колег-демократів негайно ввести санкції проти Росії.
Крім того, раніше Столтенберг заявляв про різні позиції країн Альянсу з питання поставок озброєнь Україні.