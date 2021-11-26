Столтенберг пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення до України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

"Якщо Росія застосує силу проти України, за це доведеться заплатити, це буде мати наслідки", - заявив Столтенберг перед зустріччю міністрів закордонних справ в Латвії, яка пройде 30 листопада і 1 грудня.

При цьому він не уточнив, про які наслідки йдеться.

"Це другий раз в цьому році, коли Росія сконцентрувала велику і незвичайну концентрацію сил в регіоні", - зазначив Столтенберг і додав, що біля кордонів України спостерігається скупчення танків, артилерії, бронетанкових частин і так далі.

Він також підкреслив, що на сьогодні на Заході немає впевненості в намірах Росії.