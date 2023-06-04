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Столтенберг прибув до Туреччини для переговорів з Ердоганом

Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Стамбулі розпочались переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана й генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Star.

Зазначається, що переговори відбуваються в закритому для преси режимі.

"Зустріч в офісі Долмабахче закрита для преси", - пише видання.

Вступ Швеції до НАТО

Після подачі заявки на вступ до НАТО, Швеція вже більше року намагається стати новим членом Альянсу. Сьогодні ж її членство відмовляються ратифікувати Угорщина та Туреччина

Конфлікт з Туреччиною

Конфлікт між Стокгольмом й Анкарою полягає у тому, що Туреччина звинувачує країну в "підтримці тероризму". Ще більше загострило ситуацію спалення Корану навпроти посольства Анкари у Швеції.

Тим часом президент США Джо Байден вірить в те, що Стокгольм вже незабаром вступить до Північноатлантичного альянсу. Також щодо ратифікації членства Швеції спокійний й особисто генеральний секретар НАТО.

"Ми будемо мати тісні контакти з Анкарою, з президентом Ердоганом, щоб допомогти цьому процесу пройти якомога швидше", - заявив нещодавно Столтенберг під час розмови з журналістами.

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