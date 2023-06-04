RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Столтенберг прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Стамбуле начались переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Star.

Отмечается, что переговоры проходят в закрытом для печати режиме.

"Встреча в офисе Долмабахче закрыта для прессы", - пишет издание.

Вступление Швеции в НАТО

После подачи заявки на вступление в НАТО Швеция уже более года пытается стать новым членом Альянса. Сегодня же ее членство отказывается ратифицировать Венгрия и Турция.

Конфликт с Турцией

Конфликт между Стокгольмом и Анкарой состоит в том, что Турция обвиняет страну в "поддержке терроризма". Еще больше обострило ситуацию сожжения Корана напротив посольства Анкары в Швеции.

Тем временем президент США Джо Байден верит в то, что Стокгольм уже в скором времени вступит в Североатлантический альянс. Также относительно ратификации членства Швеции спокоен и лично генеральный секретарь НАТО.

"Мы будем иметь тесные контакты с Анкарой, с президентом Эрдоганом, чтобы помочь этому процессу пройти как можно быстрее", - заявил недавно Столтенберг во время разговора с журналистами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОТурция