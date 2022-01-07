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Столтенберг и президент Финляндии призывают Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины

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Украина, Пятница 07 января 2022 14:25
Столтенберг и президент Финляндии призывают Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (facebook.com/NATO)
Автор: Иванна Шовкун

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил с президентом Финляндии Саули Ниинисте о ситуации с безопасностью. Они призывают Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Столтенберга в Twitter.

"Поговорил с президентом Финляндии Саули Ниинисте о ситуации с безопасностью в Европе и наращивании присутствия России в Украине и вокруг нее. Мы призываем Россию к деэскалации", - отметил Столтенберг.

По его словам, НАТО продолжает координировать свои действия с близким партнером Финляндией. Столтенберг. добавил, что Альянс уважает право каждой страны выбирать свой путь.

Напомним, Столтенберг созвал на 12 января заседание Совета НАТО-Россия. В частности, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью Европы, в том числе и ситуацию в Украине.

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Йенс Столтенберг
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