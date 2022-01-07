Столтенберг та президент Фінляндії закликають Росію до деескалації ситуації навколо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо про ситуацію з безпекою. Вони закликають Росію до деескалації ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Столтенберга у Twitter .

"Поговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо про ситуацію з безпекою в Європі та нарощування присутності Росії в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації", - зазначив Столтенберг.

За його словами, НАТО продовжує координувати свої дії з близьким партнером Фінляндією. Столтенберг. додав, що Альянс поважає право кожної країни обирати свій шлях.