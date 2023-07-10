Столтенберг пояснив, чому Туреччина змінила рішення щодо членства Швеції в НАТО

Таким чином турецький президент Тайіп Ердоган змінив позицію щодо ратифікації входження Стокгольма до НАТО після за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і Столтенбергом напередодні саміту у Вільнюсі.

За словами генсека НАТО, влада Швеції дала обіцянку "докласти зусиль" для модернізації митного союзу ЄС і Туреччини, і активізувати переговорний процес про безвіз.

Своєю чергою Ердоган пообіцяв розпочати процес ратифікації протоколу про входження Швеції до Північноатлантичного альянсу вже в найкоротший термін.

Додамо також, що перед самітом НАТО у Вільнюсі турецький президент провів окрему зустріч із головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Питання членства Швеції в НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році, і з того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Влада Туреччини пояснювала свої дії тим, що Стокгольм нібито приховує курдські організації, яких Анкара вважає терористичними.

Додамо також, що скандал викликала й акція зі спаленням Корану у Стокгольмі, після якої Туреччина різко розкритикувала Швецію.

10 липня генсек НАТО Столтенберг заявив, що турецька влада напередодні саміту у Вільнюсі запевнила, що якнайшвидше розглянуть ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.

За даними турецького телеканалу, заявку Швеції до НАТО, найімовірніше, буде схвалено вже на осінній сесії, яка починається 1 жовтня.