Столтенберг объяснил, почему Турция изменила решение о членстве Швеции в НАТО

Таким образов, турецкий президент Тайип Эрдоган изменил позицию относительно ратификации вхождения Стокгольма в НАТО после по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и Столтенбергом накануне саммита в Вильнюсе.

По словам генсека НАТО, власти Швеции дали обещание "приложить усилия" для модернизации таможенного союза ЕС и Турции, и активизировать переговорный процесс о безвизе.

В свою очередь Эрдоган пообещал начать процесс ратификации протокола о вхождении Швеции в Североатлантический альянс уже в кратчайшие сроки.

Добавим также, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе турецкий президент провел отдельную встречу с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Вопрос членства Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, и с тех пор ее членство ратифицировали все союзники по Альянсу, кроме Венгрии и Турции.

Власти Турции объясняли свои действия тем, что Стокгольм якобы укрывает курдские организации, которых Анкара считает террористическими.

Добавим также, что скандал вызвала и акция с сожжением Корана в Стокгольме, после которой Турция резко раскритиковала Швецию.

10 июля генсек НАТО Столтенберг заявил, что турецкие власти накануне саммита в Вильнюсе заверили, что как можно скорее рассмотрят ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс.

По данным турецкого телеканала, заявка Швеции в НАТО, вероятнее всего, будет одобрена уже на осенней сессии, которая начинается 1 октября.