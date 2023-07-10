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Столтенберг объяснил, почему Турция изменила решение о членстве Швеции в НАТО

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Швеция будет способствовать процессам модернизации таможенного союза Турции и Европейского союза, а также переговорам о безвизовом режиме в обмен на согласие Анкары одобрить членство Стокгольма в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

Таким образов, турецкий президент Тайип Эрдоган изменил позицию относительно ратификации вхождения Стокгольма в НАТО после по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и Столтенбергом накануне саммита в Вильнюсе.

По словам генсека НАТО, власти Швеции дали обещание "приложить усилия" для модернизации таможенного союза ЕС и Турции, и активизировать переговорный процесс о безвизе.

В свою очередь Эрдоган пообещал начать процесс ратификации протокола о вхождении Швеции в Североатлантический альянс уже в кратчайшие сроки.

Добавим также, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе турецкий президент провел отдельную встречу с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Вопрос членства Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, и с тех пор ее членство ратифицировали все союзники по Альянсу, кроме Венгрии и Турции.

Власти Турции объясняли свои действия тем, что Стокгольм якобы укрывает курдские организации, которых Анкара считает террористическими.

Добавим также, что скандал вызвала и акция с сожжением Корана в Стокгольме, после которой Турция резко раскритиковала Швецию.

10 июля генсек НАТО Столтенберг заявил, что турецкие власти накануне саммита в Вильнюсе заверили, что как можно скорее рассмотрят ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс.

По данным турецкого телеканала, заявка Швеции в НАТО, вероятнее всего, будет одобрена уже на осенней сессии, которая начинается 1 октября.

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НАТОШвецияЙенс СтолтенбергТурция