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Столтенберг пояснив, чим загрожує співпраця Китаю з РФ у війні проти України

Неділя 26 травня 2024 04:10
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Столтенберг пояснив, чим загрожує співпраця Китаю з РФ у війні проти України Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Співпраця Китаю з Росією у війні проти України загрожує співпраці Пекіна з країнами Заходу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика виданню Die Welt.

Він нагадав про підтримку Китаєм добрих відносин із Заходом, але водночас нагадав, що "Пекін розпалює війну в Європі".

"Ви не можете мати і те, й інше", - заявив генсек Альянсу.

За його словами, підтримка Китаю є "життєво важливою" для продовження війни РФ проти України.

"Спостерігається явне збільшення продажів деталей машин, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків і літаків для використання проти України", - сказав Столтенберг.

Підтримка України з боку НАТО

Днями Столтенберг заперечив, що країни Альянсу можуть брати участь у бойових діях проти Росії в складі ЗСУ.

Генсек НАТО також переконаний, що США і колективний Захід мають дозволити Силам оборони бити з західної зброї по території Росії.

Тим часом Китай розкритикував заяву міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса про розвідувальні дані щодо готовності Пекіна надати Росії військову допомогу у війни проти України.

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