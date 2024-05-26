Столтенберг пояснив, чим загрожує співпраця Китаю з РФ у війні проти України

Співпраця Китаю з Росією у війні проти України загрожує співпраці Пекіна з країнами Заходу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика виданню Die Welt.

Він нагадав про підтримку Китаєм добрих відносин із Заходом, але водночас нагадав, що "Пекін розпалює війну в Європі". "Ви не можете мати і те, й інше", - заявив генсек Альянсу. За його словами, підтримка Китаю є "життєво важливою" для продовження війни РФ проти України. "Спостерігається явне збільшення продажів деталей машин, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків і літаків для використання проти України", - сказав Столтенберг.