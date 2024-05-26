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Столтенберг объяснил, чем грозит сотрудничество Китая с РФ в войне против Украины

Воскресенье 26 мая 2024 04:10
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Столтенберг объяснил, чем грозит сотрудничество Китая с РФ в войне против Украины Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Сотрудничество Китая с Россией в войне против Украины угрожает сотрудничеству Пекина со странами Запада.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политика изданию Die Welt.

Он напомнил о поддержке Китаем хороших отношений с Западом, но в то же время напомнил, что "Пекин разжигает войну в Европе".

"Вы не можете иметь и то, и другое", - заявил генсек Альянса.

По его словам, поддержка Китая является "жизненно важной" для продолжения войны РФ против Украины.

"Наблюдается явное увеличение продаж деталей машин, микроэлектроники и других технологий, которые Москва использует для производства ракет, танков и самолетов для использования против Украины", - сказал Столтенберг.

Поддержка Украины со стороны НАТО

На днях Столтенберг отрицал, что страны Альянса могут участвовать в боевых действиях против России в составе ВСУ.

Генсек НАТО также убежден, что США и коллективный Запад должны позволить Силам обороны бить из западного оружия по территории России.

Тем временем Китай раскритиковал заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о разведывательных данных о готовности Пекина предоставить России военную помощь в войне против Украины.

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