Столтенберг посетит Украину в конце октября

Североатлантический совет НАТО под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетит Украину 30-31 октября. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

Сообщается, что в рамках визита представители Альянса побывают в Одессе и Киеве. По словам Кулебы, предстоящий визит Североатлантического совета будет "уникальным".

"Визит в Одессу будет неслучайным. Это политический сигнал поддержки Военно-морских сил Украины и также это сигнал о том большом внимании, которое уделяет Альянс ситуации в Черном море", - отметил он.

В первый день делегация из Брюсселя прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и ознакомится с актуальной военной ситуацией в Украине. Для Североатлантического совета будут проведены специальные брифинги при участии министра обороны и Кулебы.

"Мы предоставим нашим партнерам максимально развернутую информацию, потому что между нами существует достаточный уровень доверия, чтобы быть максимально откровенными, о том, что происходит", - отметил он.

После этого представители делегации отправятся в Киев, где встретятся с президентом Владимиром Зеленским, с главой Верховной рады, с премьер-министром.

Также генсек НАТО посетит парламент. Завершится визит заседанием комиссии по евроинтеграции Украины, где будут скоординированы шаги по дальнейшей евроатлантической интеграции.

Напомним, НАТО поддерживает стремление Украины к дальнейшей европейской интеграции, в том числе к членству в ЕС.

Также РБК-Украина сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс открыт для конструктивного диалога с Россией.