Столтенберг відвідає Україну наприкінці жовтня

Північноатлантична рада НАТО під головуванням генсекретаря Альянсу Єнса Столтенберга відвідає Україну 30-31 жовтня. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба на брифінгу.

Повідомляється, що в рамках візиту представники Альянсу побувають в Одесі і Києві. За словами Кулеби, майбутній візит Північноатлантичної ради буде "унікальним".

"Візит в Одесу буде невипадковим. Це політичний сигнал підтримки Військово-морських сил України і також це сигнал про ту велику увагу, яку приділяє Альянс ситуації в Чорному морі", - зазначив він.

У перший день делегація з Брюсселя прибуде в Одесу, де зустрінеться з кадетами, відвідає кораблі і ознайомиться з актуальною військовою ситуацією в Україні. Для Північноатлантичної ради будуть проведені спеціальні брифінги за участю міністра оборони і Кулеби.

"Ми надамо нашим партнерам максимально розгорнуту інформацію, тому що між нами існує достатній рівень довіри, щоб бути максимально відвертими, про те, що відбувається", - зазначив він.

Після цього представники делегації вирушать до Києва, де зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, з головою Верховної ради, з прем'єр-міністром.

Також генсек НАТО відвідає парламент. Завершиться візит засіданням комісії щодо євроінтеграції України, де будуть скоординовані кроки подальшої євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, НАТО підтримує прагнення України до подальшої європейської інтеграції, у тому числі до членства в ЄС.

Також РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс відкритий для конструктивного діалогу з Росією.