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Столтенберг пообещал помощь Украине со вступлением в НАТО

Автор: РБК-Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс поддерживает Украину. По его словам, НАТО предоставит Украине помощь со вступлением в Альянс.

Об этом говорилось на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

"Главный сигнал будет такой: НАТО поддерживает Украину. Мы предоставляем политическую поддержку, активизируем практическую поддержку в рамках контекста НАТО, а также на двухсторонней основе, как это делают другие страны НАТО", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что многие страны готовы предоставить Украине двухстороннюю помощь со вступлением в НАТО.

"В заявлении по итогам встречи в верхах мы закрепили, что двери НАТО открыты для Украины. Решение принятое на бухарестской встрече в верхах 2008-м году остается в силе. Мы активизируем нашу деятельность для того, чтобы помочь Украине. Мы окажем помощь в проведении реформ для продвижения по пути интеграции", - подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в день саммита НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

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Новости Украины НАТОУкраинаЙенс Столтенберг