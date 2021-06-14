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Столтенберг пообіцяв допомогу Україні зі вступом до НАТО

Автор: РБК-Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс підтримує Україну. За його словами, НАТО надасть Україні допомогу зі вступом до Альянсу.

Про це йшлося на прес-конференції за підсумками саміту НАТО.

"Головний сигнал буде такий: НАТО підтримує Україну. Ми надаємо політичну підтримку, активізуємо практичну підтримку в рамках контексту НАТО, а також на двосторонній основі, як це роблять інші країни НАТО", - заявив Столтенберг.

Він додав, що багато країн готові надати Україні двосторонню допомогу зі вступом до НАТО.

"У заяві за підсумками зустрічі у верхах ми закріпили, що двері НАТО відкриті для України. Рішення прийняте на Бухарестській зустрічі в 2008-му році залишається в силі. Ми активізуємо нашу діяльність для того, щоб допомогти Україні. Ми надамо допомогу в проведенні реформ для просування по шляху інтеграції", - підкреслив генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.

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