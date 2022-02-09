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Столтенберг поддержал приглашение Украины на саммит НАТО. Но нужно определить формат

Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал приглашение Украины для участия в саммите Североатлантического Альянса. Однако, по его словам, необходимо определить формат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Столтенберга изданию La Vanguardia.

"Да, я думаю, что это хорошая платформа для встреч с партнерами, но я думаю, что мы должны определиться с точным форматом. Я с большим нетерпением жду саммита", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что Испания является идеальным местом для проведения саммита.

"Он показывает, что НАТО - это трансатлантический альянс. Если мы чему-то и должны научиться из этого кризиса, так это тому, что европейцы и американцы должны держаться вместе", - добавил Столтенберг.

Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил пригласить Украина на встречу перед летним саммитом НАТО в Мадриде.

Отметим, что саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня.

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Йенс СтолтенбергНАТОУкраина