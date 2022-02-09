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Столтенберг підтримав запрошення України на саміт НАТО. Але потрібно визначити формат

Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав запрошення України для участі в саміті Північноатлантичного альянсу. Однак, за його словами, необхідно визначити формат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Столтенберга виданню La Vanguardia.

"Так, я думаю, що це хороша платформа для зустрічей з партнерами, але я думаю, що ми повинні визначитися з точним форматом. Я з великим нетерпінням чекаю саміту", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що Іспанія є ідеальним місцем для проведення саміту.

"Він показує, що НАТО - це трансатлантичний альянс. Якщо ми чогось і повинні навчитися з цієї кризи, так це тому, що європейці і американці повинні триматися разом", - додав Столтенберг.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда запропонував запросити Україну на зустріч перед літнім самітом НАТО в Мадриді.

Зазначимо, що саміт НАТО пройде в Мадриді 29-30 червня.

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Єнс СтолтенбергНАТОУкраїна