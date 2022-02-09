ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Столтенберг поддержал приглашение Украины на саммит НАТО. Но нужно определить формат

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 16:05
Столтенберг поддержал приглашение Украины на саммит НАТО. Но нужно определить формат Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал приглашение Украины для участия в саммите Североатлантического Альянса. Однако, по его словам, необходимо определить формат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Столтенберга изданию La Vanguardia.

"Да, я думаю, что это хорошая платформа для встреч с партнерами, но я думаю, что мы должны определиться с точным форматом. Я с большим нетерпением жду саммита", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что Испания является идеальным местом для проведения саммита.

"Он показывает, что НАТО - это трансатлантический альянс. Если мы чему-то и должны научиться из этого кризиса, так это тому, что европейцы и американцы должны держаться вместе", - добавил Столтенберг.

Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил пригласить Украина на встречу перед летним саммитом НАТО в Мадриде.

Отметим, что саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Йенс Столтенберг НАТО Украина
NEWS
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
DAILY
Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси