Столтенберг підтримав запрошення України на саміт НАТО. Але потрібно визначити формат

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав запрошення України для участі в саміті Північноатлантичного альянсу. Однак, за його словами, необхідно визначити формат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Столтенберга виданню La Vanguardia.

"Так, я думаю, що це хороша платформа для зустрічей з партнерами, але я думаю, що ми повинні визначитися з точним форматом. Я з великим нетерпінням чекаю саміту", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що Іспанія є ідеальним місцем для проведення саміту.

"Він показує, що НАТО - це трансатлантичний альянс. Якщо ми чогось і повинні навчитися з цієї кризи, так це тому, що європейці і американці повинні триматися разом", - додав Столтенберг.