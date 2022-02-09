Столтенберг підтримав запрошення України на саміт НАТО. Але потрібно визначити формат
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав запрошення України для участі в саміті Північноатлантичного альянсу. Однак, за його словами, необхідно визначити формат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Столтенберга виданню La Vanguardia.
"Так, я думаю, що це хороша платформа для зустрічей з партнерами, але я думаю, що ми повинні визначитися з точним форматом. Я з великим нетерпінням чекаю саміту", - заявив він.
При цьому він підкреслив, що Іспанія є ідеальним місцем для проведення саміту.
"Він показує, що НАТО - це трансатлантичний альянс. Якщо ми чогось і повинні навчитися з цієї кризи, так це тому, що європейці і американці повинні триматися разом", - додав Столтенберг.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда запропонував запросити Україну на зустріч перед літнім самітом НАТО в Мадриді.
Зазначимо, що саміт НАТО пройде в Мадриді 29-30 червня.