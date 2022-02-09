ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Столтенберг підтримав запрошення України на саміт НАТО. Але потрібно визначити формат

Новость на русском →
Середа 09 лютого 2022 16:05
Столтенберг підтримав запрошення України на саміт НАТО. Але потрібно визначити формат Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав запрошення України для участі в саміті Північноатлантичного альянсу. Однак, за його словами, необхідно визначити формат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Столтенберга виданню La Vanguardia.

"Так, я думаю, що це хороша платформа для зустрічей з партнерами, але я думаю, що ми повинні визначитися з точним форматом. Я з великим нетерпінням чекаю саміту", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що Іспанія є ідеальним місцем для проведення саміту.

"Він показує, що НАТО - це трансатлантичний альянс. Якщо ми чогось і повинні навчитися з цієї кризи, так це тому, що європейці і американці повинні триматися разом", - додав Столтенберг.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда запропонував запросити Україну на зустріч перед літнім самітом НАТО в Мадриді.

Зазначимо, що саміт НАТО пройде в Мадриді 29-30 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єнс Столтенберг НАТО Україна
NEWS
Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату
Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату
DAILY
Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі