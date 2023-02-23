ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Столтенберг побачив прогрес у розгляді заявки Швеції на вступ до НАТО

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 16:19
Столтенберг побачив прогрес у розгляді заявки Швеції на вступ до НАТО Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Наразі є прогрес щодо заявки Швеції на членство в НАТО, а переговори відновляться вже у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, яку приводить Reuters.

"Я і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган домовилися, що Туреччина, Фінляндія та Швеція зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в середині березня", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ця зустріч потрібна для вирішення проблем, з якими всі стикнулися, коли справа дійшла до ратифікації Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО.

Столтенберг, який зустрічався з Ердоганом минулого тижня в Анкарі, висловився з цього приводу оптимістичніше, ніж у минулі місяці.

"Я бачу прогрес. Моя мета - зробити Фінляндію та Швецію повноправними членами до саміту НАТО, який відбудеться у Литві з 11 по 12 липня", - додав Столтенберг.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що Туреччина, Швеція та Фінляндія мають намір вже у березні відновити переговори щодо вступу двох країн до НАТО.

Раніше ми писали, що парламент Угорщини розпочне розгляд угоди про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО 1 березня.

Також повідомлялося, що глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що заявку на вступ Фінляндії до НАТО можуть розглянути окремо від Швеції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Єнс Столтенберг
NEWS
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто