Столтенберг побачив прогрес у розгляді заявки Швеції на вступ до НАТО

Наразі є прогрес щодо заявки Швеції на членство в НАТО, а переговори відновляться вже у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, яку приводить Reuters.

"Я і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган домовилися, що Туреччина, Фінляндія та Швеція зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в середині березня", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ця зустріч потрібна для вирішення проблем, з якими всі стикнулися, коли справа дійшла до ратифікації Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО.

Столтенберг, який зустрічався з Ердоганом минулого тижня в Анкарі, висловився з цього приводу оптимістичніше, ніж у минулі місяці.

"Я бачу прогрес. Моя мета - зробити Фінляндію та Швецію повноправними членами до саміту НАТО, який відбудеться у Литві з 11 по 12 липня", - додав Столтенберг.