Столтенберг побачив прогрес у розгляді заявки Швеції на вступ до НАТО
Наразі є прогрес щодо заявки Швеції на членство в НАТО, а переговори відновляться вже у березні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, яку приводить Reuters.
"Я і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган домовилися, що Туреччина, Фінляндія та Швеція зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в середині березня", - йдеться у заяві.
Зазначається, що ця зустріч потрібна для вирішення проблем, з якими всі стикнулися, коли справа дійшла до ратифікації Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО.
Столтенберг, який зустрічався з Ердоганом минулого тижня в Анкарі, висловився з цього приводу оптимістичніше, ніж у минулі місяці.
"Я бачу прогрес. Моя мета - зробити Фінляндію та Швецію повноправними членами до саміту НАТО, який відбудеться у Литві з 11 по 12 липня", - додав Столтенберг.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що Туреччина, Швеція та Фінляндія мають намір вже у березні відновити переговори щодо вступу двох країн до НАТО.
Раніше ми писали, що парламент Угорщини розпочне розгляд угоди про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО 1 березня.
Також повідомлялося, що глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що заявку на вступ Фінляндії до НАТО можуть розглянути окремо від Швеції.
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