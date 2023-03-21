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Столтенберг планує провести засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав МЗС

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав МЗС планує провести генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час пресконференції в Брюсселі.

"Я планую провести засідання на нашій зустрічі міністрів закордонних справ через декілька тижнів", - йдеться у заяві.

Він пояснив, що ця платформа демонструє підтримку України. Засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО заплановане на 4-5 квітня.

Столтенберг зауважив, що йому відомо про заперечення Угорщини щодо цього та він сподівається, що питання національних меншин буде вирішено. Це може стати першим засіданням на рівні глав МЗС із 2017 року.

Нагадаємо, що у НАТО вважають, що Китаю варто розуміти українську сторону у її боротьбі з російською агресією. Також офіційний Пекін має особисто зв'язатися із президентом Володимиром Зеленським.

Угорщина погрожує блокувати інтеграційний рух України до НАТО та Європейського союзу через нібито недотримання прав закарпатських угорців.

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