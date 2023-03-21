Столтенберг планирует провести заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Я планирую провести заседание на нашей встрече министров иностранных дел через несколько недель", - говорится в заявлении.

Он пояснил, что данная платформа демонстрирует поддержку Украины. Заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО намечено на 4-5 апреля.

Столтенберг отметил, что ему известно о возражении Венгрии по этому поводу и он надеется, что вопрос национальных меньшинств будет решен. Это может оказаться первым заседанием на уровне глав МИД с 2017 года.