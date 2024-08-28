Столтенберг після зустрічі Ради Україна-НАТО: союзники підтвердили збільшення допомоги ЗСУ

Генсек нагадав, що Україна продовжує щодня знищувати російські ракети і це рятує життя мирних громадян. Але здатність українських захисників оборонятися вимагає збільшення постачання та підтримки.

"Після останніх російських ударів союзники сьогодні підтвердили, що вони збільшують свою військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати надавати Україні обладнання та боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення. Це є життєво важливим для того, щоб Україна могла продовжувати боротьбу", - додав Столтенберг.

При цьому в Альянсі уточнили, що сьогоднішнє засідання Ради Україна-НАТО відбулося на рівні послів. Міністр оборони України Рустем Умєров у ході зустрічі розповів про поточну ситуацію у сфері безпеки та пріоритетні потреби України.