Столтенберг после встречи Совета Украина-НАТО: союзники подтвердили увеличение помощи ВСУ

Генсек напомнил, что Украина продолжает ежедневно уничтожать российские ракеты, и это спасает жизни мирных граждан. Но способность украинских защитников обороняться требует увеличения поставок и поддержки.

"После последних российских ударов союзники сегодня подтвердили, что они увеличивают свою военную помощь Украине. Мы должны продолжать предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения. Это жизненно важно для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу", - добавил Столтенберг.

При этом в Альянсе уточнили, что сегодняшнее заседание Совета Украина-НАТО прошло на уровне послов. Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе встречи рассказал о текущей ситуации в сфере безопасности и приоритетных потребностях Украины.