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Столтенберг после встречи Совета Украина-НАТО: союзники подтвердили увеличение помощи ВСУ

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Североатлантического альянса увеличат военную помощь Украине. Такой вопрос обсуждался во время заседания Совета Украина-НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Генсек напомнил, что Украина продолжает ежедневно уничтожать российские ракеты, и это спасает жизни мирных граждан. Но способность украинских защитников обороняться требует увеличения поставок и поддержки. 

"После последних российских ударов союзники сегодня подтвердили, что они увеличивают свою военную помощь Украине. Мы должны продолжать предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения. Это жизненно важно для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу", - добавил Столтенберг. 

При этом в Альянсе уточнили, что сегодняшнее заседание Совета Украина-НАТО прошло на уровне послов. Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе встречи рассказал о текущей ситуации в сфере безопасности и приоритетных потребностях Украины. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 27 августа, стало известно, что Киев запросил проведение заседания Совета Украина-НАТО.

Как отметила представитель Альянса Фара Дахлаллах, встреча была инициирована после серии российских ударов по гражданским объектам Украины.

В частности, 26 августа оккупанты провели самый массированный удар с начала полномасштабной войны. Они задействовали 127 ракет и 109 ударных дронов. Украинские защитники сбили 102 ракеты и 99 беспилотников.

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