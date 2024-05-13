Столтенберг: підтримка Китаю дає РФ можливість вести війну проти України

Китай постачає в Росію електроніку та технології для виробництва зброї, зокрема ракет та дронів. Це надає країні-агресору спроможності для ведення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга під час Молодіжного саміту НАТО .

"Головною країною, яка надає Росії можливість вести свою агресивну війну проти України в Європі, є Китай. Він є найбільшим торговельним партнером для Росії, вони (китайці - ред.) доставляють критичні компоненти для зброї, електроніку та сучасні технології, що дозволяє Росії будувати ракети, дрони та багато інших речей, які є ключовими для ведення війни проти України", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що окрім Китаю, Північна Корея та Іран також є ключовими помічниками РФ для спроможності вести війну проти України.

"Тож ця ідея, що ми можемо відділити Азію від Європи, більше не працює. Це взаємопов’язано. НАТО вирішує виклики, що надходять від Китаю для нашої безпеки", - додав генсек НАТО.