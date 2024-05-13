Столтенберг: поддержка Китая дает РФ возможность вести войну против Украины

Китай поставляет в Россию электронику и технологии производства оружия, в частности ракет и дронов. Это дает стране-агрессору возможности для ведения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга во время Молодежного саммита НАТО .

"Главной страной, которая дает России возможность вести свою агрессивную войну против Украины в Европе, является Китай. Он является крупнейшим торговым партнером для России, они (китайцы - ред.) доставляют критические компоненты для оружия, электронику и современные технологии, позволяющие России строить ракеты, дроны и многие другие вещи, которые являются ключевыми для ведения войны против Украины", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что кроме Китая, Северная Корея и Иран также являются ключевыми помощниками РФ для возможности вести войну против Украины.

"Итак, эта идея, которую мы можем отделить Азию от Европы, больше не работает. Это взаимосвязано. НАТО решает вызовы, поступающие от Китая для нашей безопасности", - добавил генсек НАТО.