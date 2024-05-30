Столтенберг: під час саміту НАТО поставимо підтримку України на міцніший фундамент
Під час липневого засідання НАТО, зміцнення підтримки України буде одним з питань, яке обговорять лідери країн-членів альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, якого цитує The Guardian.
За словами Столтенберга, під час засідання буде зроблено кроки щодо інвестування в безпеку альянсу, зміцнення зв'язків з партнерами, а також посилення підтримки України.
Він додав, що виклики, з якими сьогодні бореться Україна, стають дедалі більшими та складнішими. Перемога країни залежить від рішучої підтримки з боку Північноатлантичного альянсу.
"Тому на липневому саміті НАТО ми плануємо поставити нашу підтримку на міцніший фундамент. В тому числі за рахунок посилення ролі НАТО в координації допомоги в галузі безпеки і тренувань, а також багаторічних фінансових зобов'язань", - додав генеральний секретар НАТО.
Зокрема під час засідання порушать питання посилення співпраці з партнерами НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні. Мова йде про Австралію, Нову Зеландію, Японію й інших.
"На нашому завтрашньому засіданні на рівні міністрів закордонних справ ми також обговоримо, як подолати нестабільність у нашому південному сусідстві, в тому числі постійну загрозу тероризму", - додав він.
Саміт НАТО
Саміт запланований на 9-11 липня у Вашингтоні. Як розповіла віцепрем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, Україна розраховує на ухвалення рішень з боку союзників щодо посилення протиповітряної та протиракетної оборони країни. Зокрема, як вона розповіла, питання запрошення України до НАТО залишається на порядку денному.
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