Столтенберг отверг "усталость от войны": НАТО может годами поддерживать Украину

Генсек отверг усталость Запада от войны и заявил, что цена, которую он заплатил бы в случае победы России, была бы намного выше.

"Да, мы платим цену, но цену, которую мы здесь платим, можно измерить деньгами. Цена, которую платят украинцы, измеряется жизнями - потерями жизней каждый день", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин допустил огромный просчет в войне против Украины. НАТО готовы поддерживать Украину столько, сколько это необходимо.

"Да (НАТО может годами поддерживать Украину - ред.). Но это будет иметь последствия не только в военной сфере, но и в промышленности. Нам нужно увеличить производство. Мы также можем многому научиться. Нам нужна сильная оборона, чтобы предотвратить войны", - сказал генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что Украину следует поддерживать в подготовке к отопительному сезону, ведь зима будет тяжелой. Кроме того, Россия ведет войну на истощение.

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