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Столтенберг відкинув "втому від війни": НАТО може роками підтримувати Україну

Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У НАТО запевнили, що союзники можуть роками підтримувати Україну в боротьбі проти військової агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю ZDF.

Генсек відкинув втому Заходу від війни і заявив, що ціна, яку він заплатив би в разі перемоги Росії, була б набагато вище.

"Так, ми платимо ціну, але ціну, яку ми тут платимо, можна виміряти грошима. Ціна, яку платять українці, вимірюється життями - втратами життів кожен день", - заявив Столтенберг.

Він підкреслив, що президент РФ Володимир Путін допустив величезний прорахунок у війні проти України. НАТО готові підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно.

"Так (НАТО може роками підтримувати Україну - ред.). Але це матиме наслідки не тільки у військовій сфері, а й у промисловості. Нам потрібно збільшити виробництво. Ми також можемо багато чому навчитися. Нам потрібна сильна оборона, щоб запобігти війнам", - сказав генсек.

Раніше Столтенберг заявив, що Україну слід підтримувати в підготовці до опалювального сезону, адже зима буде важкою. Крім того, Росія веде війну на виснаження.

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НАТОЄнс Столтенберг