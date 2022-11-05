Столтенберг оцінив можливість повторного закриття "зернового коридору"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Haberturk .

"Поки триває війна такі ризики зберігаються. Для боротьби з голодом необхідно доставляти на світові ринки зерно з України. Зернова угода щодо цього надзвичайно важлива. Але й війну слід припиняти", - наголосив генсек.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".

Вже 2 листопада президент РФ Володимир Путін заявив, що його країна відновила свою участь в угоді про експорт українського зерна, але залишає за собою право вийти з цих угод.

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