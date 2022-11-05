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Столтенберг оценил вероятность повторного закрытия "зернового коридора"

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Риски повторного приостановления экспорта продовольствия из Украины по "зерновому коридору" сохраняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Haberturk.

"Пока продолжается война такие риски сохраняются. Для борьбы с голодом необходимо доставлять на мировые рынки зерно с Украины. Зерновая сделка в этом отношении чрезвычайно важна. Но и войну следует прекращать", - подчеркнул генсек.

Напомним, 29 октября Россия заявила о выходе из "зерновой сделки" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

Уже 2 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что его страна возобновила свое участие в соглашении об экспорте украинского зерна, но оставляет за собой право выйти из этих соглашений.

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НАТОРоссийская ФедерацияЙенс СтолтенбергТурция