Столтенберг отримає нову роботу після закінчення повноважень в НАТО, - Politico

За інформацію джерела видання, очікується, що Столтенберг обійме посаду голови Мюнхенської безпекової конференції після її наступного з’їзду в лютому 2025 року.

Нинішній очільник безпекового форуму Крістоф Гойсген обійняв цю посаду лише у 2022 році.

Водночас багаторічний президент Ради фонду Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер збереже свою посаду.

Зазначимо, колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. Однак з 1 жовтня його на посаді замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.