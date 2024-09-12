Столтенберг отримає нову роботу після закінчення повноважень в НАТО, - Politico
Єнс Столтенберг 1 жовтня залишає посаду генерального секретаря НАТО. Надалі він очолюватиме Мюнхенську конференцію з безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За інформацію джерела видання, очікується, що Столтенберг обійме посаду голови Мюнхенської безпекової конференції після її наступного з’їзду в лютому 2025 року.
Нинішній очільник безпекового форуму Крістоф Гойсген обійняв цю посаду лише у 2022 році.
Водночас багаторічний президент Ради фонду Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер збереже свою посаду.
Зазначимо, колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. Однак з 1 жовтня його на посаді замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
Рютте - новий генсек НАТО
Нагадаємо, Єнс Столтенберга неодноразово заявляв, що не хотів би залишатись генсеком НАТО, проте йому не можуть знайти гідну заміну.
Країни-члени Альянсу обговорювали різні варіанти наступників Столтенберга. Серед можливих претендентів був і міністр оборони Британії Бен Воллес. Проте його кандидатуру не підтримали у США.
Врешті-решт новим генеральним секретарем НАТО обрали колишнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
Про те, що відомо про нового генсека НАТО і яка його позиція щодо України, - у матеріалі РБК-Україна.
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