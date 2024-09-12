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Столтенберг получит новую работу после окончания полномочий в НАТО, - Politico

Четверг 12 сентября 2024 18:45
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Столтенберг получит новую работу после окончания полномочий в НАТО, - Politico Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Йенс Столтенберг 1 октября покидает пост генерального секретаря НАТО. В дальнейшем он будет возглавлять Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации источника издания, ожидается, что Столтенберг вступит в должность главы Мюнхенской конференции по безопасности после ее следующего съезда в феврале 2025 года.

Нынешний руководитель форума безопасности Кристоф Гойсген занял эту должность только в 2022 году.

В то же время, многолетний президент Совета фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сохранит свой пост.

Отметим, бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года. Однако с 1 октября его в должности заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Рютте - новый генсек НАТО

Напомним, Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что не хотел бы оставаться генсеком НАТО, однако ему не могут найти достойную замену.

Страны-члены НАТО обсуждали различные варианты преемников Столтенберга. Среди возможных претендентов был и министр обороны Британии Бен Уоллес. Однако его кандидатура не была поддержана в США.

В конце концов новым генеральным секретарем НАТО избрали бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

О том, что известно о новом генсеке НАТО и какова его позиция относительно Украины, - в материале РБК-Украина.

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НАТО Йенс Столтенберг Мюнхенская конференция по безопасности
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