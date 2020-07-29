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Столтенберг отреагировал на решение США вывести часть войск из Германии

Автор: РБК-Украина

По словам генсека НАТО, США провели консультации со всеми союзниками НАТО перед тем, как объявить решение о выводе войск из Германии

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что

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в июне американский президент Дональд Трамп анонсировал вывод части контингента США из Германии. Такое решение он объяснил поддержкой строительства газопровода "Северный поток-2" со стороны Берлина.

В среду, 29 июля, глава Пентагона официально уведомил, что США выводят 11,9 тысячи военных из Германии и перебрасывают их ближе к границам России.

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