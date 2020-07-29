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Столтенберг відреагував на рішення США вивести частину військ з Німеччини

Автор: РБК-Україна

За словами генсека НАТО, США провели консультації з усіма союзниками НАТО перед тим, як оголосити рішення про виведення військ з Німеччини

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що

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у червні американський президент Дональд Трамп анонсував висновок частини контингенту США з Німеччини. Таке рішення він пояснив підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік-2" з боку Берліна.

У середу, 29 липня, глава Пентагону офіційно повідомив, що США виводять 11,9 тисячі військових з Німеччини і перекидають їх ближче до кордонів Росії.

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