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Столтенберг отреагировал на предстоящие учения Беларуси и РФ возле украинской границы

Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предстоящие учения Беларуси и России возле украинской границы. Он заявил, что проводить военные учения на своей территории - это право любой страны, однако они должны быть достаточно открытыми, в соответствии с существующими договоренностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Россия и Беларусь, конечно, имеют право использовать силы на своей собственной территории и вести учения для своих сил. Но если они это делают, то должна быть транспарентность, прозрачность, и необходимо избегать провокаций. Мы сейчас наблюдаем недостаток транспарентности, видим необычную концентрацию сил и очень агрессивную риторику", - заявил Столтенберг.

При этом он добавил, что существуют национальные соглашения - документы, которые регулируют то, насколько страны в Европе должны быть транспарентны в своей военной активности, включая военные учения.

"Это вызов, мы видим усиление военного присутствия России, наращивание сил и циничное использование мигрантов и уязвимых людей режимом Лукашенко, который таким образом осуществляет давление на другие страны", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Беларусь планирует с Россией в 2022 году провести военные учение близи украинской границы.

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