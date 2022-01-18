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Столтенберг обвинил "Газпром" в манипуляциях на газовом рынке Европы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил "Газпром" в манипуляциях на газовом рынке Европы. Он призвал страны-члены Альянса диверсифицировать поставки энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих "Газпрому". Это манипулирование газовым рынком", - сказал Столтенберг, добавив, что поддерживает заявление Фатиха Бироля из Международного энергетического агентства о существенном снижении поставок газа из России.

Столтенберг также заявил, что в НАТО нет единой позиции по запуску "Северного потока-2". При этом призвал членов Альянса диверсифицировать поставки энергоносителей. Он отметил, что все союзники поддерживают это предложение.

"Такая позиция важна как по экологическим, так и из соображений безопасности", - уточнил генсек НАТО.

Напомним, накануне в России заявили о готовности нарастить поставки газа в Европу, но при определенном условии.

Отметим, ранее Фатих Бироль заявил, что Россия причастна к газовому кризису в Европе, поскольку могла на треть увеличить поставки, но не сделала этого.

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ГазпромНАТОСеверный поток-2