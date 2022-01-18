Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив "Газпром" у маніпуляціях на газовому ринку Європи. Він закликав країни-члени Альянсу диверсифікувати постачання енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з аяву Столтенберга в ході пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Відбулося скорочення рівня газу в газосховищах, що належать "Газпрому". Це маніпулювання газовим ринком", - сказав Столтенберг, додавши, що підтримує заяву Фатіха Біроля з Міжнародного енергетичного агентства щодо суттєвого зниження постачання газу з Росії.

Столтенберг також заявив, що у НАТО немає єдиної позиції щодо запуску "Північного потоку-2". При цьому закликав членів Альянсу диверсифікувати постачання енергоносіїв. Він зазначив, що всі союзники підтримують цю пропозицію.

"Така позиція важлива як з екологічних, так і з міркувань безпеки", - уточнив генсек НАТО.