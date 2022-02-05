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Зеленский и Мишель обсудили деэскалацию конфликта с РФ. В пределах всех форматов

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Киев, Суббота 05 февраля 2022 15:24
Зеленский и Мишель обсудили деэскалацию конфликта с РФ. В пределах всех форматов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 февраля, провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем по поводу угрозы со стороны России. Стороны обсудили пути деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы государства.

"Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в пределах всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен ЕС за неизменную поддержку", - рассказал Зеленский об итогах разговора с Мишелем.

Напомним, накануне в Евросоюзе пригрозили России мощными санкциями в случае вторжения в Украину.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, чем Европа уже сейчас может помочь Украине в сдерживании агрессии РФ.

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Владимир Зеленский Шарль Мишель Вторжение России в Украину
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