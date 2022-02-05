Зеленский и Мишель обсудили деэскалацию конфликта с РФ. В пределах всех форматов

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 февраля, провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем по поводу угрозы со стороны России. Стороны обсудили пути деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы государства.

"Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в пределах всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен ЕС за неизменную поддержку", - рассказал Зеленский об итогах разговора с Мишелем.