UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Столтенберг о нормандском формате: диалог важен, когда напряженность высока

Автор: Александр Мороз

Североатлантический альянс (НАТО) выступает за продолжение переговоров в нормандском формате по Донбассу. Особенно на фоне напряженности на украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жанов Ивом Ле-Дрианом.

По его словам, на встрече с французским министром обсуждалась концентрация сил России возле границ Украины, которая создает напряженность. Он также выступил в поддержку всех усилий по подготовке встречи в нормандском формате.

"Поскольку диалог обретает особое значение в ситуации, когда напряженность особенно высока", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что Россия завела в тупик нормандский формат и переговорный процесс, отказываясь признавать себя стороной конфликта на Донбассе.

Также стало известно, что Германия и Франция хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу министров.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЙенс СтолтенбергНормандский формат