Столтенберг: найкращий спосіб мирного рішення - продовжувати військову підтримку Україні

На питання, чи очікують в НАТО прорив на фронтах в Україні найближчим часом, і що для цього має зробити Україна, він сказав: "Я дуже обережний у прогнозах розвитку подій на фронті, тому що війни за своєю природою непередбачувані".

Водночас він відзначив майстерність та рішучість українських військових на полі бою, що "вразило весь світ".

"Нам треба пам'ятати, звідки ми почали, коли торік відбулося повномасштабне вторгнення. Були побоювання, і експерти вважали, що Україна впаде протягом кількох тижнів, і Київ опиниться під контролем Росії протягом кількох днів", - нагадав Столтенберг.

Він підкреслив, що такого сценарію не сталося і Україна спромоглася відштовхнути російські сили на півночі, сході та півдні, звільнивши близько половини території, яку Росія окупувала на початку війни.

"Це демонструє вміння та можливості ЗСУ. Союзники НАТО надали значну військову підтримку. Я закликав союзників, і я також зобов'язався продовжувати надавати підтримку", - заявив генсек.

За його словами, хоч лінія фронту не зрушила за останній рік, але інтенсивні бої продовжуються, і треба повинні враховувати, що навіть якщо лінія фронту не зсувається так сильно, "Україна спромоглася завдати тяжких втрат російським силам за допомогою глибоких ударів".

"Тому нам потрібно продовжувати її підтримувати. Також знаючи, що чим сильніша Україна на полі бою, тим сильніша вона буде за переговорним столом. Якщо ми хочемо домовленого мирного рішення, яке гарантує, що Україна збереже свою незалежність, то найкращий спосіб досягти цього - продовжувати надавати військову підтримку Україні, і ось що союзники збираються робити", - підсумував Столтенберг.

Що кажуть союзники про ситуацію на фронті в Україні

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи питання про "глухий кут", назвав ситуацію на полі бою в Україні дуже складною.

Своєю чергою президент Чехії Петр Павел висловив думку, що

якщо Захід упустить можливість зберегти підтримку України, то наступний рік може виявитися ще більш сприятливим для РФ.

Своєю чергою Сполучені Штати Америки зазначають, що "будуть підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно" і додають, що не підштовхують Україну до переговорів.

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