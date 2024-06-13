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Столтенберг: НАТО завтра погодить координацію військової допомоги Україні

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністри оборони країн НАТО, ймовірно, вже завтра, 14 червня, узгодять ініціативу щодо координації військової допомоги Україні та навчання солдатів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Я очікую, що завтра міністри погодять план НАТО щодо координації допомоги у сфері безпеки та навчання. Це означає, що підтримка НАТО буде більш твердою, а також більш передбачуваною", - заявив генсек.

За його словами, він також запропонував, щоб країни НАТО щороку виділяли 40 млрд євро на допомогу Україні.

"Ми повинні погодити це на рівні 40 млрд на рік на довгостроковий період. Тоді Україна матиме передбачуваність підтримки. Тому моя пропозиція - це мінімум 40 млрд на рік і використання ВВП для розподілу навантаження", - додав Столтенберг.

Він уточнив, що йдеться лише про військову допомогу в рамках такої ініціативи.

Координація військової допомоги

Нагадаємо, зараз військову допомогу Україні координує США. Але перед виборами американського президента цю сферу хочуть передати під контроль НАТО.

Також планується, щоб НАТО контролювало Контактну групу з оборони України (формат "Рамштайн").

У такий спосіб вдасться уникнути погроз у разі, якщо новим президентом США стане Дональд Трамп, який відмовляється підтримувати допомогу Україні.

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