У НАТО поки що не домовилися про координацію військових поставок Україні, але є прогрес

Міністри закордонних справ країн НАТО поки що не ухвалили остаточного рішення про передачу Альянсу координуючої ролі у постачанні військової допомоги Україні. Але є суттєвий прогрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Сьогодні не було прийнято жодних остаточних рішень, але ми досягли значного прогресу з трьох питань. По-перше, у планах НАТО відігравати більш активну координуючу роль у наданні обладнання та навчанні", - зазначив генсек за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн НАТО у Празі. Він нагадав, що майже 99 відсотків усієї військової допомоги Україні походить від країн-членів Альянсу. Тому логічно, щоб НАТО відігравало активнішу роль у координації.