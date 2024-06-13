Столтенберг: НАТО завтра согласует координацию военной помощи Украине

Министры обороны стран НАТО, вероятно, уже завтра, 14 июня, согласуют инициативу о координации военной помощи Украине и обучения солдат ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"Я ожидаю, что завтра министры согласуют план НАТО по координации помощи в сфере безопасности и обучения. Это означает, что поддержка НАТО будет более твердой, а также более предсказуемой", - заявил генсек.
По его словам, он также предложил, чтобы страны НАТО ежегодно выделяли 40 млрд евро на помощь Украине.
"Мы должны согласовать это на уровне 40 млрд в год на долгосрочный период. Тогда у Украины будет предсказуемость поддержки. Поэтому мое предложение - это минимум 40 млрд в год и использование ВВП для распределения нагрузки", - добавил Столтенберг.
Он уточнил, что речь идет только о военной помощи в рамках такой инициативы.
Напомним, сейчас военную помощь Украине координирует США. Но перед выборами американского президента эту сферу хотят передать под контроль НАТО.
Также планируется, чтобы НАТО контролировало Контактную группу по обороне Украины (формат "Рамштайн").
Таким образом удастся избежать угроз в случае, если новым президентом США станет Дональд Трамп, который отказывается поддерживать помощь Украине.
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