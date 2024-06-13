Столтенберг: НАТО завтра согласует координацию военной помощи Украине

"Я ожидаю, что завтра министры согласуют план НАТО по координации помощи в сфере безопасности и обучения. Это означает, что поддержка НАТО будет более твердой, а также более предсказуемой", - заявил генсек.

По его словам, он также предложил, чтобы страны НАТО ежегодно выделяли 40 млрд евро на помощь Украине.

"Мы должны согласовать это на уровне 40 млрд в год на долгосрочный период. Тогда у Украины будет предсказуемость поддержки. Поэтому мое предложение - это минимум 40 млрд в год и использование ВВП для распределения нагрузки", - добавил Столтенберг.

Он уточнил, что речь идет только о военной помощи в рамках такой инициативы.