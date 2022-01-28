UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Столтенберг: у НАТО нет уверенности, что Россия вторгнется в Украину

Автор: Илона Свиридова

Страны-участницы НАТО не уверены, что будет вторжение России в Украину. Альянс склоняется к тому, чтобы принимать решения в зависимости от ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на конференции Atlantic Council.

По его словам, на сегодня Россия продолжает развертывать свои войска возле границ Украины, но в то же время инициировала встречи с США и НАТО и "это хороший знак".

"Мы не знаем о намерениях России, но постоянно оцениваем ситуацию, усилили свое присутствие после 2014 года и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации. Мы продолжаем считать, что лучшее решение - это дипломатия", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее европейское издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что в НАТО признают, что Россия не планирует вторжение в Украину.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны, но "не позволит игнорировать свои интересы"

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЙенс СтолтенбергВторжение России в Украину