Столтенберг: у НАТО нет уверенности, что Россия вторгнется в Украину

Страны-участницы НАТО не уверены, что будет вторжение России в Украину. Альянс склоняется к тому, чтобы принимать решения в зависимости от ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на конференции Atlantic Council .

По его словам, на сегодня Россия продолжает развертывать свои войска возле границ Украины, но в то же время инициировала встречи с США и НАТО и "это хороший знак".

"Мы не знаем о намерениях России, но постоянно оцениваем ситуацию, усилили свое присутствие после 2014 года и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации. Мы продолжаем считать, что лучшее решение - это дипломатия", - добавил Столтенберг.