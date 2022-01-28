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В НАТО признают, что Россия не планирует вторжение в Украину, - Euractiv

Новина українською →
Брюссель, Пятница 28 января 2022 13:28
В НАТО признают, что Россия не планирует вторжение в Украину, - Euractiv Фото: штаб-квартира НАТО (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Североатлантическом альянсе (НАТО) признают, что Россия не планирует вторжение в Украину. Поскольку для вторжения требуется стянуть гораздо больше войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Чтобы вторгнуться в такую ​​большую страну с такими вооруженными силами (такими как в Украине, - ред.), вам нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время", - отметил источник издания в НАТО.

По его словам, у НАТО нет права на военное вмешательство, поскольку Украине не является членом альянса. Но все было бы по-другому, если бы любая из стран НАТО подверглась бы нападению.

"Если Россия допустит ошибку, напав на государство-член НАТО, у нас будет третья мировая война", - подчеркнул источник.

Он также добавил, что Украина является партнером с повышенными возможностями, и это означает, что у НАТО есть определенные моральные обязательства, в том числе в отношении санкций против России на случай вторжения.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о ситуации с вооружениями на фоне угрозы вторжения России. По его словам, сейчас противотанковых средств больше, чем потенциальных мишеней.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны, но "не позволит игнорировать свои интересы"

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НАТО Вторжение России в Украину
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