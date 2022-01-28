В НАТО признают, что Россия не планирует вторжение в Украину, - Euractiv

В Североатлантическом альянсе (НАТО) признают, что Россия не планирует вторжение в Украину. Поскольку для вторжения требуется стянуть гораздо больше войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

"Чтобы вторгнуться в такую ​​большую страну с такими вооруженными силами (такими как в Украине, - ред.), вам нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время", - отметил источник издания в НАТО.

По его словам, у НАТО нет права на военное вмешательство, поскольку Украине не является членом альянса. Но все было бы по-другому, если бы любая из стран НАТО подверглась бы нападению.

"Если Россия допустит ошибку, напав на государство-член НАТО, у нас будет третья мировая война", - подчеркнул источник.

Он также добавил, что Украина является партнером с повышенными возможностями, и это означает, что у НАТО есть определенные моральные обязательства, в том числе в отношении санкций против России на случай вторжения.