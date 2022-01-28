Столтенберг: у НАТО немає впевненості, що Росія вторгнеться в Україну

Країни-учасниці НАТО не впевнені, що буде вторгнення Росії в Україну. Альянс схиляється до того, щоб приймати рішення в залежності від ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на конференції Atlantic Council .

За його словами, на сьогодні Росія продовжує розгортати свої війська біля кордонів України, але водночас ініціювала зустрічі зі США та НАТО і "це хороший знак".

"Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року і прийматимемо подальші рішення залежно від розвитку ситуації. Ми продовжуємо вважати, що найкраще рішення - це дипломатія", - додав Столтенберг.