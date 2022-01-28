Столтенберг: у НАТО немає впевненості, що Росія вторгнеться в Україну

Країни-учасниці НАТО не впевнені, що буде вторгнення Росії в Україну. Альянс схиляється до того, щоб приймати рішення в залежності від ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на конференції Atlantic Council.
За його словами, на сьогодні Росія продовжує розгортати свої війська біля кордонів України, але водночас ініціювала зустрічі зі США та НАТО і "це хороший знак".
"Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року і прийматимемо подальші рішення залежно від розвитку ситуації. Ми продовжуємо вважати, що найкраще рішення - це дипломатія", - додав Столтенберг.
Нагадаємо, раніше європейське видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що в НАТО визнають, що Росія не планує вторгнення в Україну.
А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не хоче війни, але "не дозволить ігнорувати свої інтереси"