Столтенберг: НАТО продолжит политику сдерживания России

НАТО продолжит поддерживать санкции против России и будет усиливать политику сдерживания, однако стремится улучшить отношения с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина.

По словам Столтенберга, НАТО надеется улучшить отношения со своим крупнейшим соседом, однако постоянно сталкивается со все более решительной политикой России, которая стремится усилить сферы влияния в мире.

"НАТО надеется на улучшение отношений с Россией, которая является нашим крупнейшим соседом. НАТО сталкивается с конкуренцией со стороны все более решительной политики России, которая стремится вернуться к концепции сфер влияния (в мировой политике - ред.). НАТО отвечает на это, усиливая сдерживание и поддерживая санкции против России ", - заявил генсек.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО будет продолжать поддержку территориальной целостности Украины. В НАТО заявляли, что ситуация с безопасностью в Украине является объектом постоянного внимания Альянса.

Кроме того, вице-премтер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о "тектоническом сдвиге" в отношениях Украины и НАТО. Он добавил, что вступление Украины в НАТО является вопросом времени.