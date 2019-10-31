Столтенберг: НАТО ожидает выполнения минских соглашений Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что минские соглашения должны выполняться в полной мере всеми сторонами. Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечает генсек, НАТО не признавало и не признает незаконной аннексии Крыма Россией.

"Все члены НАТО едины в своем осуждении России. Минские соглашения должны выполняться в полной мере всеми сторонами и мы ожидаем, что Россия будет выполнять свои обязательства по этим соглашениям. Мы поддерживаем усилия Зеленского по мирному решению конфликта", - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Лавров заявил об уверенности, что конфликт на Донбассе будет урегулирован на основе минских соглашений.

Кроме того, Лавров заявлял, что в России рассчитывают на последовательное выполнение Украиной пунктов минских договоренностей. При этом, глава российского МИД подчеркнул, что пока не существует никакой альтернативы минским договоренностям.