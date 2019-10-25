ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия готова содействовать выполнению "Минска" со стороны ОРДЛО, - Лавров

Новости » Политика    25.10.2019 - 14:39
Россия готова содействовать выполнению "Минска" со стороны ОРДЛО, - Лавров
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров считает, что ситуацию на востоке Украины можно урегулировать на основе минских договоренностей

Россия настроена всячески способствовать выполнению Минских соглашений со стороны боевиков так называемых "республик" Донбасса. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Лавров считает, что "ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей".

"Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента (Украины, - ред.) Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", - сказал он.

Отметим, Украина в Минске заявила о требовании полностью прекратить огонь на Донбассе и распустить "ЛДНР". Причем, как отметила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, эти условия должны быть выполнены перед реализацией политической части "Минска".

В свою очередь, в РФ заявили, что требование Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" было неожиданным.

Кроме того, украинская сторона потребовала вывести войска из ряда оккупированных населенных пунктов Донбасса. В частности, речь идет о Кальмиусском, Новоазовске, Саханке и Кумачово.

В ЕС назвали темы трехсторонних переговоров по газу Бундестаг не поддержал снятие санкций с России
Новости Украины Российская Федерацияминские соглашенияОРДЛО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь