Россия готова содействовать выполнению "Минска" со стороны ОРДЛО, - Лавров

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров считает, что ситуацию на востоке Украины можно урегулировать на основе минских договоренностей

Россия настроена всячески способствовать выполнению Минских соглашений со стороны боевиков так называемых "республик" Донбасса. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Лавров считает, что "ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей".

"Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента (Украины, - ред.) Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", - сказал он.

Отметим, Украина в Минске заявила о требовании полностью прекратить огонь на Донбассе и распустить "ЛДНР". Причем, как отметила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, эти условия должны быть выполнены перед реализацией политической части "Минска".

В свою очередь, в РФ заявили, что требование Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" было неожиданным.

Кроме того, украинская сторона потребовала вывести войска из ряда оккупированных населенных пунктов Донбасса. В частности, речь идет о Кальмиусском, Новоазовске, Саханке и Кумачово.